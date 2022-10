"Anleitung zum Unglücklichsein", so lautet der Titel eines Anti-Ratgeberbuches aus den 80er Jahren von Paul Watzlawick, und es war am Ende, um die Ecke gedacht, doch ein Ratgeber, weil man so noch mit ein bisschen Schmunzeln merken konnte, was man lieber läßt. Ganz in diesem Geist ist Stefan Schlegel losgezogen und hat die Weisheit der Straße gefragt zum Gelingen von Weihnachten befragt...