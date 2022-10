per Mail teilen

Zu den bedrohten Spezies unserer Zeit gehört der Leichtsinn, was natürlich besonders ärgerlich ist, wenn man gerade Feiern will, also Silvester zum Beispiel. Jetzt ist der Leichtsinn nicht nur bedroht, sondern auch noch schwer zu definieren, selbst dann wenn man wie Stefan Schlegel die Weisheit der Straße dazu befragt...