Es bleibt nicht mehr viel Zeit - Ende März will Großbritannien die Europäische Union verlassen. Ein harter Brexit droht. Viele Stunden lang haben Talkshows nun schon versucht, den Brexit zu erklären. Und auch diese Woche haben die britische Premierministerin May und EU-Kommisionschef Juncker verhandelt - allerdings wieder mal ohne Ergebnis, wie genau der Brexit nun laufen soll. Viele Deutsche stehen immer noch da und finden frei nach Asterix: Die spinnen die Engländer! Was bislang aber noch nicht versucht wurde, das ist den Brexit mit Hilfe der Weisheit der Straße zu erklären und genau das macht Stefan Schlegel jetzt.