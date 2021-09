Ärger über schleppende Terminvergabe im Land

Viele SWR1 Hörer sind frustriert: Sie dürften zwar schon geimpft werden, bekommen aber keinen Termin. Mit dem Problem stehen sie nicht alleine da.

Viele Menschen haben Problemen, einen Impftermin zu bekommen

SWR1-Hörer Gerhard Keller aus Konstanz ist sauer. Seit Tagen versucht er, einen Impftermin zu bekommen, aber es klappt nicht.

»Erst waren alle Leitungen besetzt. Dann habe ich jemanden erreicht, da wurde mir gesagt: 'Probieren Sie es über das Internet. Sie müssen es eben immer wieder probieren'. Gut, dass bald Wahlen sind.«

Auch viele andere SWR1 Hörerinnen und Hörer berichten von ähnlichen Erlebnissen.

Mehr Impfberechtigte verschärfen die Situation

Seit vergangener Woche dürfen sich auch Lehrer und Erzieher in Baden-Württemberg impfen lassen. Der neue Kreis von Impfberechtigten sorgt für neue Engpässe bei der Vergabe von Impfterminen. Das kritisiert auch die Opposition im baden-württembergischen Landtag.

»Die SPD beispielsweise wirft der Landesregierung vor, Verwirrung und Chaos zu erzeugen, weil ständig andere impfberechtigte Gruppen dazu kommen, ohne dass die Mitarbeiter in den Telefonzentren eine konkrete Auskunft bekommen oder dass die Internetplattform funktioniert.«

Rund 1 Million neue Impfberechtigte bei 7.000 Erstimpfungen pro Tag

Seit dem 26. Februar dürfen sich auch Menschen impfen lassen, die jünger als 65 sind, aber Vorerkrankungen haben. Auch Menschen, die Kontakt zu Schwangeren und Pflegebedürftigen haben gehören seitdem zu den Impfberechtigten. Dabei handelt es sich laut dem baden-württembergischen Sozialministerium um rund eine Million neue Impfberechtigte - demgegenüber stehen pro Tag 7.000 Erstimpfungen mit dem Atrazeneca Impfstoff.

Was ist mit den 65 bis 70-Jährigen?

SWR1 Hörer Gerd Büringer befürchtet, dass die Altersgruppe der 65 bis 70-Jährigen in der Warteschlange auf eine Impfung immer mehr nach hinten fällt. Die über 70-Jährigen kommen demnächst in der zweiten Prioritätengruppe an die Reihe. Die ständige Impfkommission will jetzt ihre Empfehlung zu Astrazeneca überdenken: Man habe nicht den Impfstoff kritisiert, sondern dass die Datenlage für die über 65-Jährigen nicht ausreichend war. Wenn also weitere Daten dazu kommen, könnte Astrazeneca auch für Menschen über 65 freigegeben werden.