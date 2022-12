Wenn sich jemand im Hotel erholen will, dann braucht er vor allem eins: Ruhe! Wenn ein Kind im Urlaub Spaß haben will, dann braucht es vor allem eins: KEINE Ruhe! Das passt nicht wirklich zusammen und deshalb gibt es Hotels, die beide Gruppen von vornerherein trennen. "Adults only", nennt sich das, also "nur für Erwachsene", Kinder dürfen da nicht rein. Aber kann man das so machen? Das fragt Stefan Schlegel die Weisheit der Straße.