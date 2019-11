Freiburger Weihnachtsmarkt (21.11.-23.12.2019) Der Freiburger Weihnachtsmarkt, der dieses Jahr bereits zum 47. Mal stattfindet, bietet viele Highlights: Das vielfältige Kunsthandwerk, ein Stand mit Krippenfiguren in Lebensgröße und eine begehbare Kerzenwerkstatt, in der selbst Kerzen gezogen werden können. Und in der Weihnachtsbäckerei gibt's so manche Leckerei – dort können die Kleinen selber backen. Besuchen kann man den Markt werktags zwischen 10:00 Uhr und 20:30 Uhr, sowie Sonntags von 11:30 Uhr bis 19:30 Uhr. Am ersten Markttag ist ab 14:00 Uhr geöffnet, am letzten Öffnungstag von 10:00 Uhr bis 19;30 Uhr. Geschlossen bleibt der Weihnachtsmarkt nur am Totensonntag (24.11.).

Tourismus Baden-Württemberg Pressestelle

