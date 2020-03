Sind Sie wieder drei? In Anspielung auf das legendäre Genesis-Album "And then they were three" haben Phil Collins, Mike Rutherford und Tony Banks in der BBC2 Radioshow ein Comeback angekündigt. Genesis kommen als Trio zurück und werden wieder live zusammenspielen. Und wenn Sie noch ein bisschen Genesis hören wollen: weiter unten haben wir unser Doppel-Geburtstags-Spezial zu Gründungsmitglied Peter Gabriel und Genesis-Gitarrist Steve Hackett verlinkt. Die werden bei der Reunion aber leider nicht dabei sein...

