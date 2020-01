..."Marriage Story". Dieses Drama könnte insgesamt sechs Golden Globes einheimsen: "Bestes Drama", "Bestes Drehbuch", "Bester Schauspieler", "Beste Nebendarstellerin", "Bester Soundtrack" und "Beste Schauspielerin". Scarlett Johansson könnte die Glückliche sein. Mit ihr sind auch Renée Zellweger in "Judy", Cynthia Erivo in "Harriet", Saoirse Ronan in "Little Women" und Charlize Theron in "Bombshell" nominiert.