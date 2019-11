per Mail teilen

Der Dezember rückt immer näher und alle Jahre wieder steht der Kauf eines Adventskalenders kurz bevor – Türchen für Türchen lässt er uns auf Weihnachten hin fiebern. Traditionell ist dieser mit Schokolade gefüllt, doch darf es dieses Jahr vielleicht etwas Ausgefalleneres sein? Wir hätten da ein paar Ideen und haben hier unsere Top 5 Adventskalender mit außergewöhnlichen Füllungen zusammengestellt:

... für den nächsten Familienspieleabend

Jeden Tag gemeinsam ein Rätsel knacken und nicht nur Weihnachten näher kommen sondern auch der Lösung – für jede Menge Rate-Spaß sorgt ein Krimi-Adventskalender im Dezember. Dieser kann im nächsten Jahr einfach wiederverwendet werden und an Freunde oder Familie verschenkt werden.

Beispiele:

Die drei ??? Adventskalender von Kosmos

24 Rätsel im Adventskalender von black stories

Brettspiel Kalender von Ravensburger

... für Haustierbesitzer

Damit Hund, Katze & Co. über die vorweihnachtliche Zeit nicht zu kurz kommen: Gefüllt mit einer bunten Auswahl an Knabbereien und Spielzeugen machen Sie auch ihre Vierbeiner in der Adventszeit glücklich.

Beispiele:

Adventskalender für den Hund bei Fressnapf

Weihnachtskalender für Katze und Mensch von Hauptner

Kalender für Kaninchen, Meerschweinchen und Co. von zooplus

... für die Feierabend-Bier Genießer

Craft-Beer, Pale-Ale oder Bier der regionalen Brauerei – nach dem Feierabend ruft im Dezember jeden Tag aufs Neue eine erfrischende Überraschung.

Beispiele:

24 deutsche Bier-Spezilitäten von Kellerbier bis Pils von KALEA

Craft Beer Adventskalender von Foodist

Und falls Sie kein Bier mögen mangelt es nicht an Alternativen – Gin, Whiskey, Likör und vieles mehr steht zu Auswahl.

... für die Feinschmecker

24 Türchen lassen sich optimal dafür nutzen, kulinarisch mal etwas anderes auszuprobieren. Scharfe mexikanische Soßen, Olivenöle oder Salz und Pfeffer Raritäten aus aller Welt.

Beispiele:

Adventskalender mit mexikanischen Chili Saucen von Mexican Tears

Öl und Essig Kalender von Krautberger

Salz und Peffer Gourmet Adventskalender von Pfefferdieb

Die neuen Spezialitäten können auch direkt an Weihnachten ausprobiert und verkostet werden!

... für die Heimwerker

Ihr Werkzeugkasten ist noch nicht vollständig? Die Sehnsucht auf den nächsten Frühling wird immer größer? Tägliche Überraschungen liefern Adventskalender gefüllt mit Profi-Werkzeug oder Saatgut. Vorteil: Nicht nur in der Adventszeit sondern auch im kommenden Jahr bereiten diese Inhalte Freude.

Tipp: Natürlich sind der eigenen Kreativität keine Grenzen gesetzt und es kann ein Adventskalender nach eigenem Verlangen selbstgemacht werden. Einfach Stoffsäckchen oder Tüten zum Beispiel mit Blumen- und Kräutersamen selbst befüllen – macht Spaß und die Liebsten freuen sich über etwas Selbstgemachtes noch mehr!

Beispiele: