Sie spenden - wir spielen

Hilfe für Kinder und Jugendliche, die krank, behindert oder auf andere Art benachteiligt sind – darum geht´s bei der Herzenssache.

Gefördert werden deshalb Projekte, die deren Leben ein wenig besser machen. Zweimal in der Woche gemeinsames (und gesundes!) Frühstück in einer Singener KiTa zum Beispiel, Anti-Gewalt-Training in Schulen und Kindergärten, oder Talentförderung für Kinder aus dem Kreis Ludwigsburg, deren Eltern sich Vereinsbeitrag oder Musikschule nicht leisten können. Auch Mobilitätstraining für behinderte Kinder in St. Leon-Rot unterstützt Herzenssache in diesem Jahr, eine rollende Kinderturnwelt und den Sinnes- und Erlebnisgarten im Epilepsiezentrum Kork, um nur einige Projekte im Land zu nennen.

Dafür bitten wir Sie auch in diesem Jahr wieder um eine Spende.

