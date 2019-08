Mikroabenteuer: Nachtschwimmen

Eigentlich hat unser Reporter Stefan Schlegel ja jeden Tag Mikro-Abenteuer, wenn er Menschen auf der Straße mit seinem Mikro überfällt. Und eigentlich sind Mikro-Abenteuer was ganz anderes. Wenn man sich nämlich aus dem Alltag heraus ohne viel Aufwand auf was Neues oder Ungewisses einläßt. Das läßt sich doch kombinieren, haben wir uns gedacht, und schicken Stefan Schlegel in den Sommerferien statt zur Weisheit der Straße in ein paar Mirkoabenteuer. Los geht's mit: Nachts im See schwimmen gehen ...