Es ist die größte Expedition ins Nordpolarmeer, die es je gegeben hat. 50 Crewmitglieder und etwa genauso viele Wissenschaftler aus der ganzen Welt lassen sich auf ihrem Forschungsschiff im Packeis einfrieren. Denn nur so erreichen sie Gegenden der Arktis, die man zuvor im Winter niemals erforschen konnte. Das Ziel: verlässlichere Daten über den Klimawandel zu bekommen.

Es ist soweit!

Wir haben - täglich in SWR1 - mitverfolgt, wie die Forscher mehrere Tage lang mit Hubschraubern, Satellitenbildern und 3-D Untersuchungen eine geeignete Eis-Scholle gesucht haben, um sich in der Arktis einfrieren zu lassen - wenige hundert Kilometer entfernt vom Nordpol. Sie musste dick genug sein, damit das Schiff stabil gehalten wird und die Crew um das Schiff herum ein Forschungscamp aufbauen kann.

Satellitenbild von der Polarstern Alfred-Wegener-Institut / Christian Haas, Contains modified Copernicus Sentinel data 2019

Am 4. Oktober 2019 war es soweit: 85 Grad Nord, 137 Grad Ost - an diesem Punkt hat die Polarstern "ihre" Eisscholle gefunden. Und genau an diesem Punkt der Erde, mitten im Polarmeer, hat sich die Polarstern einfrieren lassen und treibt jetzt mit der Eissscholle durch die Arktis. Als "Motor" dient die natürliche Bewegung des Eises, die sogenannte "Eisdrift"

Und was wird erforscht?

Die Arktis ist unsere „Wetterküche“ - was sich in ihr zusammenbraut, kommt sozusagen bei uns auf den Tisch. Das Ziel der Mission ist: Ein Jahr lang auf der Scholle eingefroren bleiben und wichtige Daten zum Klimawandel erhalten, die die Forscher auf andere Weise gar nicht bekommen könnten. Nur mit diesen Daten können die international zusammenarbeitenden Forscher ihre Prognosen präzisieren, wie sich das weltweite Klima in der Zukunft verändern wird.

Das exklusive Forscher-Logbuch bei SWR1

Markus Rex, der Leiter der Expedition, schildert in seinem Logbuch die spannende Suche nach der richtigen Position für die Polarstern und die Arbeit, das Leben der Forscher auf dem Schiff und auf der Eisscholle. Dieses Logbuch gibt es hier zum Nachhören, die Route zum Nachverfolgen der Polarstern finden Sie hier.

+++ 14.10.2019: Logbuch-Eintrag Tag 25 +++

Dauer 1:25 min Logbuch-Eintrag Tag 25 Es ist nun deutlich kälter, der Wind macht den Wissenschaftlern zu schaffen. Ohne Gesichtsmaske geht nichts mehr, damit es keine Erfrierungen gibt.

+++ 11.10.2019: Logbuch-Eintrag Tag 22 +++

Dauer 1:08 min Logbuch-Eintrag Tag 22 Schon über drei Wochen ist die Polarstern im Eis. Seit einer Woche ist das Forschungsschiff festgefroren. Und seit da laufen die Arbeiten auf der Eisscholle. 100 Männer und Frauen sind dabei, auf der Scholle ein Forschungs-Camp aufzubauen, um ein Jahr lang wichtige Klimadaten zu sammeln. Und das Ganze fast ohne natürliches Licht. Einen normalen Rythmus mit Tag und Nacht oder fünf Tage arbeiten und zwei Tage frei gibt es nicht. In der Arktis läuft das anders! Expeditionsleiter Markus Rex in SWR1.

+++ 10.10.2019: Logbuch-Eintrag Tag 21 +++

Dauer 1:05 min "Eingefroren im Eis" Die Aufbauarbeiten für das Forschungscamp auf der Scholle kommen voran. Bei der Expedition in der Arktis werden immer mehr technische Geräte von der Polarstern auf das Eis heruntergeladen. Wie es dort im Moment wimmelt und wuselt, erzählt Expeditionsleiter Markus Rex in SWR1.

+++ 9.10.2019: Logbuch-Eintrag Tag 20 +++

Dauer 1:05 min Logbuch-Eintrag Tag 20 Ein Sturm hat der Crew des Eisbrechers Polarstern bei seiner Expedition in der Arktis zu schaffen gemacht. Expeditionsleiter Markus Rex erzählt in SWR1, was die Besatzungsmitglieder gemacht haben und warum sie jetzt schon an Weihnachten denken.

+++ 8.10.2019: Logbuch-Eintrag Tag 19 +++

Dauer 1:12 min Logbuch-Eintrag Tag 19 Es gibt viel zu tun, in der Arktis! Gerade entsteht ein Forschungscamp auf einer Eisscholle! Auf der Scholle, in die sich der Eisbrecher Polarstern für ein Jahr lang hat einfrieren lassen. Denn nur so kommt man an genauere Daten dran, um den Klimawandel besser zu verstehen.

Und für uns jeden Tag in SWR1 der Expeditionsleiter

Markus REx.

+++ 7.10.2019: Logbuch-Eintrag Tag 18 +++

Dauer 1:14 min Logbuch-Eintrag Tag 18 Logbuch-Eintrag Tag 18: Wo ist der beste Platz, um sich einfrieren zu lassen? Mehrere Tage haben die Forscher mitten in der Arktis die richtige Scholle gesucht - und am Freitag war sie dann gefunden! Seitdem driftet die Polarstern. Eingefroren. Ein Jahr lang, um von der Scholle aus wichtige Daten in Sachen Klimawandel zu sammeln, erzählt Expeditionsleiter Markus Rex.

+++ 4.10.2019: Logbuch-Eintrag Tag 15 +++

Dauer 1:18 min Logbuch-Eintrag Tag 15 Logbuch-Eintrag Tag 15: Tierischer Besuch bei der Polarstern: eine Eisbären-Mutter mit ihrem etwa 1-jährigen Baby schaut neugierig am Schiff vorbei. Neben der Begeisterung für diese majestätischen Tiere hat der Besuch auch einen sicherheitstechnischen Aspekt, erzählt Expeditionsleiter Markus Rex: "Wir konnten Nachtsichtgeräte und Wärmebildkameras auf die Fell-Temperatur der Tiere kalibrieren - ein großer Gewinn für die Sicherheit der Teams, die auf dem Eis arbeiten".

+++ 3.10.2019: Logbuch-Eintrag Tag 14 +++

Dauer 0:50 min Logbuch-Eintrag Tag 14 Logbuch-Eintrag Tag 14: Party auf der Polarstern - auch das darf es mal geben bei all der harten Arbeit, die die Forscher Tag und Nacht leisten. Anlass: die Polarstern liegt gerade Seite an Seite mit dem Partnerschiff Akademik Federov:"...um Treibstoff zu übergeben und Ausrüstungsgegenstände von Schiff zu Schiff zu sortieren", erzählt Expeditionsleiter Markus Rex. Gelegenheit also, sich auch privat etwas besser kennenzulernen.

+++ 2.10.2019: Logbuch-Eintrag Tag 13 +++

Dauer 1:11 min Logbuch-Eintrag Tag 13 Logbuch-Eintrag Tag 13: Nachtarbeit auf und bei der Polarstern. Auf der Suche nach der endgültigen "Eisschollen-Heimat" sind die Forscher auch in der Nacht weit draußen auf dem Eis unterwegs, untersuchen in der Finsternis im Schein von Stirnlampen der Arktis die Struktur der Eisscholle. "Da ist auch viel klassische Handarbeit dabei, trotz der hochentwickelten Elektronik, die zum Einsatz kommt", erzählt Expeditionsleiter Markus Rex.

+++ 1.10.2019: Logbuch-Eintrag Tag 12 +++

Dauer 1:06 min Logbuch-Eintrag, Tag 12 Logbuch-Eintrag Tag 12: Auf der Suche nach der "Eisschollen-Heimat" für die Polarstern sind die Forscher einen Schritt weiter. "Wir untersuchem gerade eine Eisscholle, ob sie stabil genug ist, um uns mit ihr im Eis festfrieren zu lassen", erzählt Expeditionsleiter Markus Rex. Und auch die Bordeigene Sauna spielt eine Rolle...

+++ 30.09.2019: Logbuch-Eintrag Tag 11 +++

Dauer 0:52 min Logbuch-Eintrag Tag 11 Logbuch-Eintrag Tag 11: "Wir rumpeln jetzt durch dickeres Eis", sagt Expeditionsleiter Markus Rex, "aber so ganz zufrieden bin ich noch nicht." Auf der Suche nach stabilem Eis für die finale Position der Polarstern helfen Helikopter. Und der Sonntag war auch ein durchaus leckerer Tag...

+++ 29.09.2019: Logbuch-Eintrag Tag 10 +++

Dauer 0:45 min Logbuch-Eintrag Tag 10 Logbuch-Eintrag Tag 10: Die Polarstern ist dem Pol deutlich näher gekommen - das merke man an dem faszinierenden Licht der Zentralarktis, erzählt Expeditionsleiter Markus Rex. Die Besatzung konnte sogar sogenannten "Seerauch" beobachten.

+++ 27.09.2019: Logbuch-Eintrag Tag 8 +++

Dauer 1:02 min Logbuch-Eintrag Tag 8 Logbuch-Eintrag Tag 8: Gutes Essen ist wichtig - vor allem auf einer solchen Expedition. Was an Bord auf den Tisch kommt und was die Teilnehmer in ihrer Freizeit machen,darüber erzählt Expeditionsleiter Markus Rex heute.

+++ 26.09.2019: Logbuch-Eintrag Tag 7 +++

Dauer 1:06 min Logbuch-Eintrag Tag 7 Logbuch-Eintrag Tag 7: Expeditionsleiter Markus Rex erzählt heute von ABBA, Eisbären und dichtem Schneetreiben.

+++ 25.09.2019: Logbuch-Eintrag Tag 6 +++

Dauer 0:56 min Logbuch-Eintrag Tag 6 Logbuch-Eintrag Tag 6: Beeindruckende Bilder über dem Forschungsschiff. Expeditionsleiter Markus Rex schwärmt von den Polarlichtern.

+++ 24.09.2019: Logbuch-Eintrag Tag 5 +++

Dauer 0:59 min Logbuch-Eintrag Tag 5 Logbuch-Eintrag Tag 5: Die Sonne wird bald nicht mehr zu sehen sein, aber es gibt Ablenkung an Bord: das "Zillertal"...

+++ 23.09.2019: Logbuch-Eintrag Tag 4 +++

Dauer 0:41 min Logbuch-Eintrag Tag 4 Wir begleiten die "Polarstern" auf der größten Arktisexpedition aller Zeiten.

+++ 20.09.2019: Logbuch-Eintrag Tag 1 +++