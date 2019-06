per Mail teilen

Wenn Sie auf der Suche nach einem günstigen Kredit sind, dann ist jetzt die beste Gelegenheit. Die Zinsen sind so niedrig, wie schon lange nicht mehr. Worauf Sie beim Abschluss achten sollten.

Den besten Kredit finden

Sie haben sich entschieden, einen Kredit aufzunehmen. Dann ist es sinnvoll sich als erstes einen Überblick darüber zu verschaffen, wie die aktuelle Zinslage ist. Das geht zum Beispiel über das "Finanztest"-Magazin der Stiftung Warentest. Am Ende jeder Ausgabe sind Tabellen mit den aktuellen effektiven Jahreszinsen für Immobilien- und Ratenkredite. Momentan gibt es Banken, die Immobilienkredite mit weniger als 1 Prozent anbieten, bei einer Laufzeit von 10 Jahren. Bei den Ratenkrediten liegt das günstigste Angebot bei 1,99 Prozent.

Zinsen richtig vergleichen

Vorsicht bei Vergleichsportalen

Nun können Sie zum einen bei Ihrer Hausbank nach einem passenden Angebot fragen, oder Sie nutzen die vielen Vergleichsportale im Internet. Dabei gibt es allerdings einges, worauf Sie achten sollten:

Nutzen Sie am besten mehrere Vergleichsportale, um einen besseren Vergleich zu haben.

Achten Sie auf die Ausweisung der Zinsen. Es gibt den bonitätsabhängigen Zinssatz und den festgelegten Zinssatz . Beim bonitätsabhängigen Zinssatz wird ein individueller Zins für den jeweiligen Kunden festgelegt. Der kann oftmals höher sein, als der Zinssatz aus der Werbung. Er ist abhängig von Ihrer Zahlungsfähigkeit. Der festgelegte Zins bleibt unverändert. In diesem Fall entscheidet die Bank, ob Sie den Kredit bekommen oder nicht.

und den . Beim bonitätsabhängigen Zinssatz wird ein individueller Zins für den jeweiligen Kunden festgelegt. Der kann oftmals höher sein, als der Zinssatz aus der Werbung. Er ist abhängig von Ihrer Zahlungsfähigkeit. Der festgelegte Zins bleibt unverändert. In diesem Fall entscheidet die Bank, ob Sie den Kredit bekommen oder nicht. Wenn Sie nach Krediten schauen, dann werben die Banken meist mit dem " effektive Jahreszins" . Danach richten sich alle Banken und die EZB. Es gibt aber Vergleichsportale, die zeigen den sogenannten " Zweidrittelzins" . Der ist meist etwas höher als der effektive Jahreszins, weil er angibt, welcher Zinssatz zweidrittel der Kunden bewilligt wurde. Für den Kreditnehmer ist dieser Zinssatz eine realistische Einschätzung darüber, welcher Zinssatz mit hoher Wahrscheinlichkeit bewilligt werden kann.

. Danach richten sich alle Banken und die EZB. Es gibt aber Vergleichsportale, die zeigen den sogenannten " . Der ist meist etwas höher als der effektive Jahreszins, weil er angibt, welcher Zinssatz zweidrittel der Kunden bewilligt wurde. Für den Kreditnehmer ist dieser Zinssatz eine realistische Einschätzung darüber, welcher Zinssatz mit hoher Wahrscheinlichkeit bewilligt werden kann. Viele Banken bieten beim Abschluss eines Kredits eine sogenannte "Restschuldversicherung" an. Diese soll einspringen, wenn der Kreditnehmer nicht mehr zahlen kann. Zum Beispiel bei Berufsunfähigkeit oder im Todesfall. Der Verbraucherschutz rät aber davon ab, so eine Versicherung abzuschließen. Über die Hälfte der Einnahmen für die Versicherung gehe an die Banken und wenn es zum Versicherungsfall kommt, dann zahlt die nur in den seltensten Fällen.

Hintergrund der niedrigen Zinsen

Die Europäische Zentralbank (EZB) ist dafür zuständig, unsere Euros auszugeben und die Geldpolitik zu steuern. Sie versucht seit Jahren durch eine sogenannte "Niedrigzinspolitik" die Wirtschaft anzukurbeln. Wenn die EZB-Zinsen niedrig sind, dann heißt das zwar nicht immer automatisch, dass auch alle anderen Zinsen niedrig sind, weil das auch von vielen anderen Faktoren abhängig ist. Dennoch beobachten wir, dass auch die Zinsen für Baukredite oder kleinere Kredite bis 5.000 Euro in den letzten Jahren immer weiter gesunken sind. Das ist toll für alle, die gerade jetzt einen Kredit brauchen. Nicht so toll ist es aber für alle, die ihr Geld an der Bank anlegen wollen, denn auch dafür sind die Zinsen aktuell sehr niedrig.