Zum 20. Mal startet SWR1 mit dem Gipfelradio live vom Feldberg im Schwarzwald in das neue Jahr. Täglich ab 13 Uhr und an Silvester zusätzlich zwischen 20 Uhr und 1 Uhr die SWR1 Silvesterparty.

SWR1 Moderatorin Stefanie Anhalt freut sich viele Livegäste. Mit dabei sind zum Beispiel die beiden Krimi-Autoren Alexander Rieckhoff und Stefan Ummenhofer. Beide stammen aus Villingen-Schwenningen und dort spielt auch ihr neuster Krimi „Totentracht“. Wie „echt“ der Schwarzwald im Krimi dargestellt wird und was dort so mörderisch ist, gleich zum Auftakt des SWR1 Gipfelradios am Sonntag, 29. Dezember.

SWR1 Gipfelradio-Moderatorin Stefanie Anhalt SWR Jochen Enderlin

Alpakas beim GipfelRadio

Hanna Kaut vom Alpakahof in Titisee besucht das SWR1 Gipfelradio mit tierischer Begleitung. Sie bringt Alpakas zum Angucken und Anfassen mit auf den Feldberg und berichtet, warum ausgerechnet Alpakas perfekt in den Schwarzwald passen.

Abtauchen in die Welt der Schwarzwälder Kunst

Der Bildhauer Martin Wiese aus Oberried versucht Reporter Corvin Tondera-Klein beizubringen, in 4 Stunden eine Steinskulptur zu hauen. Der Holzkünstler Josche Frankenberger von der Schaffhauser Säge in Grafenhausen zeigt Laien und Hobbyhandwerkern, das Schreinern von Holzmöbeln.

Außerdem demonstriert der Edelbrand-Sommelier Manuel Bizenberger wie echter Schwarzwald-Gin gebrannt wird und präsentiert das liebste Wintergetränk der Schwarzwälder, den Glüh-Gin.

Weihnachtsbäume: Zum Wegwerfen zu schade

An Silvester berichtet der Schwarzwald-Ranger Achim Laber über Schutzmaßnahmen für die Auerhühner, die sich im Schwarzwald immer mehr zurückziehen. Die Naturführerin Gisela Schreiber hat ein Herz für nadelnde Weihnachtsbäume. Zum Wegwerfen viel zu schade: die Kräuter- und Baum-Expertin erklärt, wie aus Tannenbäumen Gewürze, Salben oder auch Glühwein hergestellt werden können.

Achim Laber ist "Feldberg-Ranger" dpa Bildfunk Picture Alliance

Zum Jahresbeginn ein Moment zum Durchatmen

An Neujahr ist der Soziologieprofessor Hartmut Rosa zu Gast. Er regt an, die tägliche „Höher-Schneller-Weiter-Spirale“ zu durchbrechen und nicht immer erreichbar und verfügbar zu sein.

Die Stuttgarter Autorin Yvonne Weik hat einen etwas anderen Reiseführer geschrieben: 52 große und kleine Eskapaden im Schwarzwald.

Täglich aktuelle Wetterinformationen

Mit dabei auch SWR1 Wettermann Hartmut Mühlbauer, er liefert täglich aktuelle Wetterinformationen und Schneeberichte.

Hartmut Mühlbauer ist beim Gipfelradio auch wieder mit dabei SWR Jochen Enderlin

Natürlich kommt auch der Wintersport nicht zu kurz

SWR1 Sportreporter Jens Wolters berichtet von der Vierschanzen-Tournee, Sebastian Eckmann von Deutschen Skiverband stellt neuste Skitrends vor und gibt Tipps für Hobbyskifahrer, die ihr Können verbessern wollen. Außerdem besucht der Weltklasse-Biathlet Benedikt Doll das SWR1 Gipfelradio am Donnerstag, 2. Januar 2020.

Biathlet Benedikt Doll kommt am 2. Januar auf den Feldberg Imago Kosecki

Musik zum Abtanzen

Zudem bietet das SWR1 Gipfelradio täglich eine Stunde lang Musik zum Abtanzen. SWR1 Disco-Moderator Corvin Tondera-Klein legt zwischen 12 und 13 Uhr im mobilen SWR1 Studio im Rothaus-Chalet auf und spielt die größten Hits aller Zeiten zum Aufwärmen für alle Skifahrer und Winterspaziergänger.