Erfahrene Bahnkunden arbeiten mit Zeitpuffer. Immer. Denn für ihre Pünktlichkeit ist die Bahn eben nicht berühmt. Grund dafür sind die fünf zentralen Probleme der Bahn – unter anderem der Personalmangel. Dabei finden es manche Pendler gar nicht schlimm, wenn ein Zug stehen bleibt – weil man erst dann so richtig schön ins Gespräch komme. Oder sich sogar verlieben kann! Ein Blick in die Welt zeigt derweil: Auch bei den Bahnen in der Schweiz, in Indien, China und Italien ist nicht alles eitel Sonnenschein. mehr...