per Mail teilen

Ein neues Smartphone, ein E-Tretroller oder eine Drohne: Solche Dinge stehen heute auf den Weihnachts-Wunschzetteln der Kinder. Damals war das eher die Modelleisenbahn.

Wie war Weihnachten und die Adventszeit eigentlich vor über 50 Jahren? In Schmidts Samstag blicken wir zurück mit historischem Bildmaterial aus dieser Zeit: SWR Retro in der ARD Mediathek

"... bald ist Nikolaus-Abend da, bald ist Nikolaus-Abend da!"

Am 6.Dezember ist Nikolaus. Wenn der heutzutage mit seinem roten Mantel und dem angeklebten Rauschebart in die Kindergärten kommt, dann liest er vielleicht mal eine kleines Märchen vor und verteilt Süßigkeiten. In den 60er Jahren ging das noch etwas strenger zu...

Geschenke unterm Weihnachtsbaum