Alle Jahre wieder: Stress kurz vor Weihnachten. Dabei könnten wir uns viel Stress sparen, wenn wir uns fragen, was wirklich an Weihnachten wichtig ist und was nicht.

Weihnachtsbaum kaufen, letzte Geschenke organisieren, putzen, dekorieren, kochen, Familie besuchen – an Weihnachten kommt viel zusammen. Vieles hat schon seit Jahren Tradition und es ist schwierig sich von Traditionen zu lösen. Aber auch Stress hat an Weihnachten Tradition und auf den können wir verzichten. Business-Coach Ursula Kraemer aus Friedrichshafen hat Tipps für ein stressfreies Weihnachten und stellt dabei nicht nur To-Do-Listen auf den Kopf, sondern auch das Weihnachtsfest selbst. Tipp 1: To-Do-Liste für Weihnachten schreiben Eine To-Do-Liste hilft, den Überblick zu behalten. Aber sie hilft auch, zu sehen, was wir uns alles vorgenommen haben. Brauchen wir wirklich alles, um schöne Weihnachten zu haben? Was ist nötig für ein schönes Fest mit Familie und Freunden? Diese To-Do-Liste können wir gemeinsam mit der Familie erarbeiten. Oft kommen dabei ganz neue Prioritäten heraus. Tipp 2: Weihachtsaufgaben auf die Familie verteilen Für Weihnachten ist die ganze Familie verantwortlich und nicht nur eine Person. Wenn die Familie gemeinsam besprochen hat, wie Weihnachten aussehen soll, müssen die Aufgaben verteilt werden. "Wenn jemand es nicht macht, ist das ein klares Zeichen: So wichtig ist es mir auch nicht", sagt Business-Coach Kraemer. Tipp 3: Neue Weihnachts-Traditionen schaffen Es spreche nichts gegen frühere Familien-Traditionen und Rituale. Aber: Die Zeiten haben sich geändert. Viele Frauen sind heutzutage berufstätig oder alleinerziehend. Das war bei der eigenen Mutter oder bei der Großmutter häufig noch anders. »Es ist mein Weihnachten und das Weihnachten meiner Familie.« Es müssen deshalb auch nicht alle Traditionen übernommen werden. Es können neue Traditionen geschaffen werden. Als Beispiele nennt Kraemer: Spiele, um sich besser kennenzulernen, Zeit zum Reden haben, gemeinsam Spazieren gehen und gemeinsam das Weihnachtsessen kochen. Tipp 4: Entspannt Weihnachten feiern Weihnachten muss nicht perfekt sein! Das funktioniere sowieso nicht, sagt Ursula Kraemer und es erhöhe den Druck. Die Erwartungen deshalb herunterschrauben und viel mehr danach schauen, was einem gut tut. Tipp 5: Kein Familienstreit zum Fest Wenn die Familie an Weihnachten zusammenkommt und Zeit zum Reden hat, werden oft Familienprobleme hervorgeholt. Das ist ein Stimmungskiller an Weihnachten und geht auf jeden Fall schief, sagt Kraemer.