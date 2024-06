In dieser Folge geht es um das Thema Glücklichsein in der Beziehung. Und wer ist man selbst in einer Beziehung. Oder wer bin ICH in einer Beziehung? Und wir steigen gleich ein – mit der Ehe. Dem Verheiratet sein. Denn da stellt man mitunter fest: Allein die Liebe reicht nicht. Wir gehen direkt rein in unsere erste Therapie-Sitzung...