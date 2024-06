In dieser Folge geht es um unser Verhältnis zu unseren Eltern: Was passiert, wenn sich die Rolle ändert und Eltern unsere Hilfe brauchen. Das kann mit 40+ so langsam in unsere Köpfe kommen. Dann stellen wir uns plötzlich solche Fragen: Müssen wir den Eltern alles vergeben und verzeihen? Haben wir eine Verpflichtung? Wie gelingt eine gute Beziehung zu den Eltern? Und was ist und macht das mit uns, wenn wir selbst Eltern sind? Vom Suchen und Finden einer neuen Rolle – darum geht es in unserer vierten Therapie-Sitzung.