In dieser Folge geht es um das Thema: Suchen und Finden des Glücks. In der Mitte des Lebens fällt es dem ein oder der anderen vielleicht schwer - uneingeschränkt glücklich zu sein. Warum das vielleicht gar nicht erstrebenswert ist und welche Tricks wir anwenden können, um zufrieden durchs Leben zu gehen. In dieser sechsten Therapie-Sitzung gehen wir auf die Suche und finden Antworten.