In dieser Folge geht es um das Thema, wie wir Beziehungen in der Mitte des Lebens etwas aufpeppen können, wenn wir nebeneinanderher leben. Es geht um Sex, um Konflikte. Und um die schwierige Aufgabe sich bewusst zu machen, worauf man bei sich selbst stolz ist. Was ist Gift in Beziehungen?