In dieser Folge geht es um das Thema: Eigenidentität. Wer bin ich jetzt eigentlich? Stellen wir uns mal vor, wir sind auf einer Party und werden danach gefragt: Wie war es? Und wir antworten: langweilig. Dann sich mal die Frage zu stellen: Was hast du dafür getan, dass es nicht langweilig ist? Das Leben ist also unsere Party und wie das läuft, das entscheiden wir selbst – gerade in der Mitte des Lebens. Wir müssen was draus machen. Und wie wir das hinbekommen, darum geht es in unserer dritten Therapie-Sitzung...