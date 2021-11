per Mail teilen

Nicht-immunisierte Arbeitnehmer:innen müssen täglich einen negativen Corona-Test vorlegen — auch LKW-Fahrer:innen. In der Praxis führt das zu Problemen.

Laut dem seit dem 24. November gültigen Infektionsschutzgesetz müssen Arbeitnehmer:innen, die weder gegen das Corona-Virus geimpft noch von einer Covid-19-Infektion genesen sind, täglich einen negativen Test vorlegen. In Baden-Württemberg bedeutet das für LKW-Fahrer:innen: bei Kundenkontakt müssen sie einen Nachweis über Impfung, Genesung oder Testung vorlegen.

Wo bekommen Kraftwagenfahrer:innen einen Corona-Test?

Diese Regelung kritisiert LKW-Fahrer Herbert aus Ostrach:

»Wo sollen wir mit einem 40-Tonner morgens um 5 oder 4 Uhr einen Corona-Test machen? Das geht nicht.«

Sollte ein Teil der LKWs künftig gezwungenermaßen stehen bleiben, drohten leere Supermarktregale in Baden-Württemberg und auch Heizöl oder Benzin würden knapp.

Impfquote unter LKW-Fahrer:innen zu niedrig

Andrea Marongiu, Geschäftsführer des Verbands der Spediteure in Baden-Württemberg, sieht das Problem bei der Impfquote unter den LKW-Fahrer:innen, die sei nicht zufriedenstellend. Die 3G-Regel sei deshalb schwierig für die Beschäftigten. Seiner Meinung nach wird die Regel aber nicht so "knallhart" umgesetzt. Zudem könnten sich Mitarbeitende auch abends in der Firma testen lassen.

»Der Test ist 24 Stunden gültig. Aber wir haben auch gesagt: Wir müssen Testmöglichkeiten entlang der Autobahn zur Verfügung stellen oder Testmöglichkeiten vor Ort dort, wo er be- oder entladen muss.«

Dem Vorschlag widerspricht SWR1 Hörer Herbert jedoch:

»Ich komme abends nicht ins Speditionshaus, ich fahre Sonntagnacht um 22 Uhr los und komme am Freitag Abend wieder nach Hause. Es gibt keine Testmöglichkeiten, das ist eine leere Ausrede. Ich stand heute Morgen um halb vier bei einer Firma, da standen fünf Lkw vorm Tor und keiner durfte reinfahren, weil der Pförtner ohne Testnachweis niemanden auf den Hof gelassen hat.«

SWR1 Hörer Torsten Strehlow stimmt dem zu. Er sagt, der Vorschlag Marongius sei "völlig weg von der Realität":

»Viele von uns sind komplett draußen und schlafen auf dem Bock, was wir auch nicht mehr sollen. Es gibt keine Haltemöglichkeiten an irgendeiner Teststation und an den Rasthöfen gibt's nix zum Testen.«

Klaus Höhne kann die Aufregung dagegen nicht verstehen. Sein Bruder sei ebenfalls LKW-Fahrer und er findet:

»Nicht nur maulen, nach Lösungen suchen! Der, der am lautesten schreien kann, hat nicht immer recht! Wir haben ALLE mit der Krise zu kämpfen!«

Ähnlicher Meinung ist auch LKW-Fahrer Christian Brolich aus Ludwigsburg. Er sieht das Problem eher bei der fehlenden Impfung der betroffenen LKW-Fahrer:innen.

»Solange in den Firmen, die er beliefert, kein 2G+ gilt, sondern ganz normal 3G, ist doch alles kein Problem - sofern er geimpft oder genesen ist. Dann braucht er sich nicht testen lassen. Ich bin selbst Fernfahrer, zwei mal geimpft und habe nirgends Probleme deswegen. Zusätzlich Maske auf und gut ist.«

Gibt es Lieferengpässe in Baden-Württemberg?

Laut Marongiu ist die Lage im Verband der Spediteure in Baden-Württemberg entspannt. Zwar hätten seit Freitag viele Mitglieder Ängste geäußert, beschwert habe sich bei ihm aber bisher noch niemand.

»Viele unserer Mitglieder haben auch meine Handynummer und ich habe gesagt, sie können mich anrufen, egal wann. Bisher habe ich noch keinen Anruf bekommen und das zeigt für mich, es läuft vernünftig.«

Marongiu hält es für unrealistisch, dass LKW-Fahrer:innen von Firmen weggeschickt werden, wenn sie dringend benötigte Teile liefern. Es sei wichtig, jetzt Lösungen zu finden und nicht zu jammern. So könnten ungeimpfte Kraftwagenfahrer:innen beispielsweise in ihrem LKW bleiben, damit sie keinen Kontakt zu anderen Menschen haben. Auch sei es möglich, beispielsweise Lieferungen wie Möbel beim Endverbraucher kontaktlos zuzustellen.