Thomas Andrew Felton war nach den Potter-Filmen hauptsächlich in Nebenrollen zu sehen, unter anderem als fieser, tierquälender Aufseher in "Planet der Affen: Prevolution". Im TV spielte er für eine Staffel die Hauptrolle in "Murder in the First". 2009 brachte er sein erstes Album heraus - er ist Sänger und Gitarrist - und war mit "If you could be anywhere" auch im Soundtrack zum Kinofilm "Türkisch für Anfänger" zu hören.