Glauben Sie eigentlich an Wunder oder haben Sie schon eines erlebt? Laut Umfragen glaubt rund die Hälfe der Deutschen an Wunder. An die Kirche glauben aber immer weniger Menschen. Wenn man also unter "Wunder" nur "christliche Wunder" versteht: Passt das dann zusammen? Oder ist für uns der Begriff "Wunder" heute fast schon komplett gelöst vom kirchlichen Glauben?