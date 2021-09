Zum 900-jährigen Stadtjubiliäum sind alle Freiburger aufgerufen, einen Brief zu schreiben, der erst in 100 Jahren geöffnet wird. Die Briefe werden im Archiv aufbewahrt und in 100 Jahren an den jeweiligen Addressaten ausgeliefert. Bei so einer Aktion will unser Reporter Stefan Schlegel selbstverständlich mitmachen, denn die Weisheit der Straße kann auf so was wie Breifgeheimnis einfach keine Rücksicht nehmen...