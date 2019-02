06.02.2019: Für Jung und Alt 100 Jahre Jugendherbergen im Land

So gut wie jeder hat aus seiner Jugend bestimmt Erinnerungen an Jugendherbergen. Tolle Erlebnisse mit Freunden bei Klassenfahrten und Freizeiten gehören wahrscheinlich genauso dazu wie der Geruch von Hagebuttentee, Gemeinschaftsduschen auf dem Gang und Schlafen in Stockbetten. Inzwischen haben sich viele Jugendherbergen allerdings gewandelt: von der Wanderunterkunft für Selbstversorger zur modernen Großstadtjugendherberge mit Programmangeboten. Das Landes-Jugendherbergswerk Baden-Württemberg feiert 100-jähriges Jubiläum.