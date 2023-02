per Mail teilen

Selbst Englisch sprechenden Menschen ist die Bedeutung von Teilen des Textes nicht unbedingt klar, denn zwischen eindeutigen sexuellen Anspielungen stehen immer wieder Passagen mit Beschreibungen von nur für "Eingeweihte" verständlichen Sexual-Praktiken.

Sagen wir also mal so: würde es von diesem Song eine eindeutig verständliche deutsche Übersetzung geben, wäre dieser Song nicht nur im Veröffentlichungs-Jahr 1979 nicht im Radio gelaufen. So läuft er - quasi unter dem Radar...