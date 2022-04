Die gegebene Antwort ist

Mit "Oops I Did It Again" oder "Hit Me Baby One More Time" beschützt die britische Handelsmarine ihre Schiffe, wenn sie vor der somalischen Küste durch eine Meerenge fahren. Dort lauern oft Piraten.

Die "Waffe" scheint zu funktionieren: Die Handelsmarine muss kaum noch echte Waffen einsetzen. Aber warum funktioniert es? Eine britische Offizierin hat es so erklärt:

"Diese Kerle können westliche Kultur und Musik nicht leiden, deshalb sind Britneys Hits perfekt."