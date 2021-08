per Mail teilen

Die Rock-Legende Charlie Watts ist tot. Er wurde 80 Jahre alt. Zu Ehren des Schlagzeugers hat SWR1 BW ein Special mit den Größten Hits der Stones gesendet. Anklicken und sich an den Schlagzeuger der größten Rock 'n' Roll Band aller Zeiten erinnern.

Reaktionen aus der Musikwelt

Der Tod von Charlie Watts hat in der Musikwelt große Trauer ausgelöst. Viele internationale Stars meldeten sich zu Wort und würdigten den 80-jährigen.

»Er war ein wunderbarer Kerl. Beileid an die Stones. Ein riesiger Schlag für sie, denn Charlie war ein Fels. Ein fantastischer Drummer, beständig wie ein Fels. Liebe dich, Charlie, werde dich immer lieben. Toller Mann, und tiefes Beileid und Mitgefühl seiner Familie.«

»Ein sehr trauriger Tag. Charlie Watts war der ultimative Drummer. Der stylischste aller Männer, und solch ein genialer Begleiter.«

Instagram Elton John

»Der Beat der Stones. Es gibt keine Worte, jeder Groove hat für sich selbst gesprochen.«

Charlie Watts ist friedlich eingeschlafen

Charlie Watts war seit 1963 Mitglied der Band, die mit Songs wie "(I Can't Get No) Satisfaction" Rockgeschichte geschrieben hat.

Der Schlagzeuger starb "friedlich" im Kreis seiner Familie in einem Londoner Krankenhaus. Das teilte sein Agent Bernard Doherty mit. Anfang August 2021 hatte der Schlagzeuger seine Teilnahme an einer USA-Tournee wegen einer medizinischen Behandlung absagen müssen. Damals hatte ein Sprecher allerdings betont, dass die Behandlung "komplett erfolgreich" verlaufen sei. Zur Art der Behandlung gab es keine kongreten Angaben.

Charlie Watts war in den 1980ern wegen Alkohol- und Heroinmissbrauchs und im Jahr 2004 erfolgreich wegen Kehlkopfkrebs behandelt worden.