1 Song - 5 Versionen

Die Entstehung des Klassikers

Unendlich viele Cover-Versionen gibt es von dem Song, doch wie entstand eigentlich der Weihnachtsklassiker?

"Last Christmas" war eigentlich ein Lied zu Ostern, inklusive mit dem Sound von hopsenden Osterhasen. Wham! brauchten jedoch ein Weihnachtslied, aus Hasen wurden Glöckchen und "Last Eastern" wurde durch "Last Christmas ersetzt. (Die Glöckchen hat übrigens George Michael höchstpersönlich gespielt, wie auch alle anderen Instrumente.)

Und weder mit Weihnachten noch mit Ostern hat das Lied wirklich viel zu tun. Im Text erzählt George Michael ja nur: Letzte Weihnachten hab ich dir mein Herz geschenkt, doch schon am nächsten Tag hast du’s weggeworfen. Das hätte ihm auch an Pfingsten passieren können. Geschrieben hat George Michael das Lied bei einem Besuch in seinem Elternhaus, in seinem ehemaligen Kinderzimmer.

Ins Studio ging er damit im August. Im Oktober dreht er zusammen mit seinem Wham-Partner Andrew Ridgeley das Video zum Song in den Schweizer Alpen. Im Dezember 84 steigt Last Christmas hoch in die Hitparaden. Und schafft es in der britischen Heimat doch nicht auf Platz 1. Denn den blockiert ein anderes Lied, das mehr mit Weihnachten zu tun hat: "Do they know it’s Christmas" – der Song zum Spendenprojekt für Afrika.

Und wie hier spendet auch George Michael alle Einnahmen aus „Last Christmas“ im ersten Jahr an die Hungernden. So gesehen hat Last Christmas am Ende doch noch zu tun mit einer weihnachtlichen Tradition: der des Gebens.