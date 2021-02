Vergangene Weihnachten schenkte ich dir mein Herz

Aber schon den nächsten Tag hast du es weggeworfen

Dieses Jahr will ich nicht weinen

Deshalb werde ich es Jemand ganz Besonderem schenken



Einmal verprellt, überlegt man sich das Ganze zweimal

Und so halte ich Abstand,

Obwohl du immer noch meine Blicke anziehst.

Baby, sag mal, erkennst Du mich überhaupt noch?

Das überrascht mich nicht,

ist ja auch schon ein Jahr her.



(Frohe Weihnachten)



Ich hatte es dir in einem Päckchen geschickt

Und dazu geschrieben "Ich liebe Dich".

Und das war auch so gemeint.

Jetzt erst weiß ich, was für ein Trottel ich war.

Aber wenn du mich jetzt wieder küssen würdest,

ich weiß, ich würde wieder auf dich hereinfallen.



Ein überfüllter Raum, Freunde mit müden Augen.

Ich versteck mich vor dir und deiner Eiseskälte

Mein Gott, ich dachte, du wärst jemand, auf den Verlass ist.

Und ich?

Ich war wahrscheinlich bloß eine Schulter zum Ausheulen.



Unter der Maske des Liebenden brennt die Leidenschaft

Ein Mann mit einer Mauer um sich herum

Aber du hast mich trotzdem fertig gemacht.

Jetzt habe ich die wahre Liebe gefunden

Und du, du wirst mich nie mehr an der Nase herumführen