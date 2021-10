Wenn Robbie mit Helene Weihnachten feiert...

Für einige kam die Bescherung schon früher, andere trauen ihren Augen kaum - Robbie Williams und Helene Fischer singen gemeinsam den Weihnachtsklassiker "Santa Baby"! Die beiden sind aber nicht allein: Pünktlich zu Weihnachten veröffentlichen Bryan Adams, John Legend und Co. festliche Alben.

Robbie Williams - The Christmas Present

Der Entertainer veröffentlichte am 22. November sein erstes Weihnachtsalbum, gefüllt mit einer Mischung aus Eigenkompositionen und Cover-Versionen. Neben internationalen Musikern wie Jamie Cullum, Rod Stewart oder der kanadischen Rocklegende Bryan Adam ist auch ein Duett mit Helene Fischer dabei - die beiden trällern gemeinsam den Song "Santa Baby". Insgesamt beinhaltet "The Christmas Present" zwei Tonträger, Fans können sich also auf eine große Auswahl an neuen Liedern von ihrem Robbie freuen.

Bryan Adams - Christmas EP

bryanadams.com Christmas EP Label: Universal Music Enterprises Titelliste: Joe And Mary Must Be Santa Christmas Time Reggae Christmas Merry Christmas Nicht nur auf der weihnachtlichen Platte von Robbie Williams taucht die kanadische Ikone auf - Bryan Adams veröffentlichte im November dieses Jahres eine exklusive Christmas EP.

John Legend - A Legendary Christmas

Letztes Jahr veröffentlichte der Künstler sein erstes Weihnachtsalbum, mit musikalischen Gästen wie Stevie Wonder, der auf das Lied "What Christmas Means to ME" die Mundharmonika spielt. Rechtzeitig zu Weihnachten veröffentlicht John Legend eine "Deluxe Edition" mit vier neuen Songs, darunter eine textlich überarbeitete Version des Evergreens “Baby It’s Cold Outside” im Duett mit Kelly Clarkson.

Lighthouse - Christmas Lights

Eine weitere Neuerscheinigung kommt vom britischen Musik-Duo Lighthouse Family: Bekannt wurde die Band in den späten 90ern durch den Hit "High". Dieses Jahr erscheint pünktlich zu Weihnachten die EP "Christmas Lights" mit zwei brandneuen Liedern:

Polydor Records Christmas Lights Label: Polydor Records Titelliste: Have Yourself A Merry Christmas Who's Gonna Save Me Now? River The Streetlights And The Rain

Michael Bublé - Christmas

Kein neues Album, sondern ein Klassiker, der nicht fehlen darf - "Christmas" gehört zu den bestverkauften Weihnachtsalben weltweit und schlägt seit seinem Erscheinen immer wieder Rekorde in der Weihnachtszeit. Die Stimme des Sängers in Kombination mit amerikanischen Weihnachtsklassikern versetzen fast jeden in festliche Stimmung.

Nathan Carter - Christmas Stuff

Das Weihnachtsalbum von Nathan Carter ist zwar schon ein paar Jahre alt, doch anlässlich seiner anstehenden "Christmas Tour 2020" lohnt es sich, noch einmal in das Album "Christmas Stuff" hineinzuhören. Unverkennbarer Sound, den man auch live erleben kann, denn der irische Künstler kommt auf seiner Tour auch nach Deutschland.

...Und jetzt noch die Klassiker

Jeder, der einen Namen im Show-Geschäft hat, muss früher oder später ein Weihnachts-Album aufnehmen. So entstanden im Laufe der Zeit eine fast unzählbare Menge an Platten - nur wenige wurden zu Klassikern. Und die stellen wir Ihnen hier vor: