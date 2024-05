Geschenktipps für echte Fans

Natürlich können wir noch die klassische CD verschenken. Aber: die CD ist irgendwie out. Viele haben keinen CD-Player mehr im Haus. Nicht mal mehr der Laptop hat ein CD-Laufwerk - und der DVD-Player ist in einigen Haushalten auch schon aus dem Wohnzimmer geflogen.

Langweiliges Abo

Musik wird mehr und mehr gestreamt – aber ein Abo verschenken? Ist doch langweilig! Anders hingegen die Schallplatte. Die ist immer noch Kult und fast jedes Album gibt es auch auf Vinyl. Plattenspieler - das wäre doch ein cooles Geschenk! Gibt es auch als kleinen, modernen Kofferplattenspieler...

Seit Jahren im Trend: Ugly Christmas Sweater

Strickpullover, die so hässlich sind, dass es schon wieder Spaß macht, sie zu tragen: "Ugly Christmas Sweater". Die haben auch einige Bands und Musiker für sich entdeckt. Rolling Stones im schönen Ocker und Rot – oder Sunrise Avenue mit einer Brezel in Herzform in Zuckerstangen-Farben.

Der hässlichste dieser Pullis ist vermutlich der von Guns'n'Roses. Vom Muster her sieht er aus wie der erbrochene Inhalt eines Weihnachtsmarktbesuchs… Passend mit dem Aufdruck "Use Your Illusion" - so hießen ja auch ihre Alben Anfang der 90er.

Fundgrube: Onlineshop



Viele Bands und Künstler bieten direkt in ihren Onlineshops Dinge an, die mit Musik jetzt nicht so viel zu tun haben, aber für Fans großartige Geschenke sind. Bei Lady Gaga haben wir Gummi-Stiefel im Onlineshop entdeckt. "Rain on Me" steht drauf. War ja auch der Hit von ihr 2020.

Sehr beliebt: Puzzle

Ein Hingucker: das "Goodbye Yellow Brick Road Jigsaw-Puzzle" von Elton John. 500 Teile, zu bekommen bei ihm im Onlineshop. Wer damit zu schnell durch ist, bestellt sich noch die zwei anderen Puzzles von ihm. Dann sind es schon insgesamt 1500 Teile.

Was für die Kleinsten

Im November 2020 gab es das neue Album von AC/DC – als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Aber AC/DC haben auch an die ganz Kleinen gedacht.

Es gibt AC/DC-Schnuller, AC/DC-Lätzchen und auch den rosa AC/DC-Strampler. Und um den Familien-Look an den gemütlichen Weihnachtstagen zu vervollständigen, den AC/DC-Bademantel für Erwachsene – mit Hörnern an der Kapuze.

Na dann: Frohe Weihnachten!