"We Sing. We Dance. We Steal Things." Jazon Mraz feiert seinen 40. Geburtstag

Jason Mraz ist ein echter Vollblutmusiker. Und wie sich das für so einen gehört, hat seine Karriere erst mal ganz klein begonnen. In Straßencafés hat er gespielt, Kaffeehäuser, kleine Clubs – in New York oder auch im kalifonischen San Diego. 2002 dann sein erster großer Plattenvertrag und gleich die erste Single "The Remedy" wird zum großen Erfolg in den USA.