Mit "Wanna be startin' somethin'", "Billie Jean" oder "The girl is mine" hat Michael Jackson Rekorde eingefahren - mit "Beat it" und "Thriller" ist und bleibt das Thriller-Album unübertroffen und unvergesslich. Aber welcher ist der beste Song auf diesem Album?

Als Ende 1982 "Thriller" von Michael Jackson erschien, konnte niemand ahnen, was für ein Erfolg dieses Album werden würde. Nach vier Jahrzehnten sind die Titel immer noch absolut hörenswert: leicht nachzuvollziehen auf der Jubiläumsausgabe, die gerade erschienen ist - angereichert mit viel spannendem Bonusmaterial.

Besonders "Billie Jean", "Beat it" und "Thriller" sind uns allen im Gedächtnis geblieben, weil für alle drei ganz außergewöhnliche Musik-Videos gedreht wurden. 1982 steckte die Video-Clip-Produktion noch in den Kinderschuhen – aber Michael Jackson setzte mit seinen Ideen Maßstäbe, die bis heute gelten. Das Video zum Titelsong des Albums ist kein Clip mehr, es ist mit einer Viertelstunde schon ein kleiner Spielfilm. Regie dieses 500.000 Dollar teuren Meilensteins: Hollywood-Regisseur John Landis ("Blues Brothers", "American Werewolf").

Michael Jackson hat mit seinem Thriller-Album Verkaufsrekorde eingefahren und wird damit unvergessen bleiben. Aber: welcher ist der beste Song auf seinem Album? Stimmt mit ab und erfahrt am Donnerstag, 1. Dezember, nach 20 Uhr, welcher Thriller-Hit für Euch der größte.