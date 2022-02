Warum Phil Collins tanzt wie Michael Jackson

Was eigentlich hat es mit dem Song: "I Can’t Dance" von Genesis auf sich?? "Ich kann nicht tanzen" singt Phil Collins hier - und: "Ich kann nicht singen". Moment mal: hat der Sänger plötzlich Ego-Probleme? Oder was ist da los? Singen, tanzen, gut aussehen - das ist doch eigentlich die Grundausstattung für einen Popstar. Und nein, die Bandmitglieder von Genesis zweifeln hier nicht an ihrem Können - mit dem Song machen sie sich über die Modelszene und die Werbung Anfang der 90er lustig.

Beim ersten Hinhören ergibt der Songtext von "I can't dance" nicht so richtig Sinn: »Die Blue Jeans liegt am Strand – ihr Hund spricht mit mir – aber sie bleibt unerreichbar.« Meint er jetzt die Frau oder die Jeans?? "Hach - dieser Traumkörper unter ihrem Shirt – aber alles was sie will ist mein Gesicht im Dreck zu reiben." Eigentlich ist das Ganze am Anfang nur ein Witz Die Bandmitglieder von Genesis sind im Studio – im Fernsehen läuft ein Jeans-Werbespot – der Song dazu: "Should I Stay Or Should I Go" von The Clash. Mike Rutherford inspiriert das zu einem Riff. Und Phil Collins improvisiert dazu den Text: "I Can’t Dance" – Zack! In einer Sitzung ist der Song fertig. Phil Collins' hohe, quäkige Stimme und immer wieder dieser Sound, als würde jemand Schlagzeug auf Gläsern spielen. Klung! Eine ganz neue Richtung für die Band. Die zusammenhanglose Geschichte ist aus lauter Werbefilmen zusammengepuzzelt: ein heißer Typ, der aber keinen geraden Satz herausbekommt – steht herum und verkauft Sachen. Ein Kleiderständer. Wer jetzt hier nicht tanzen kann – völlig egal! Phil Collins kann es auf jeden Fall – und das beweist er im zugehörigen Musikvideo – da steppt er eine Runde und macht einen auf Michael Jackson. In einem Interview beschwert sich Phil Collins später, dass viele Fans den Witz mit "I Can’t Dance" nicht wirklich verstanden haben – und das hat ihm wiederum den Spaß an dem Song vermiest.