Jetzt abstimmen!

Every breath you take - Police

School - Supertramp

Me and Mrs. Jones - Billy Jones

Desperado - Eagles

Summer of '69 - Bryan Adams

Vincent - Don McLean

Don't stop me now - Queen

Piano Man - Billy Joel

Walk on the wild side - Lou Reed

Bridge over troubled water - Simon & Garfunkel

Frau / Herr: Frau Herr keine Angabe Vorname: * Nachname: * PLZ: Wohnort: E-Mail: * Telefon: * Erzählen Sie uns Ihre Geschichte rund um SWR1 Pop & Poesie in Concert...: Sicherheitsfrage Wieviele Augen hat der Mensch? * E-Mail Bestätigung

Abschicken