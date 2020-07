Ein Acker in Schleswig Holstein. Sechs Bands. 800 Besucher. 12 DM Eintritt. So fing es an vor 30 Jahren in Wacken und ist längst eines der größten Heavy Metal-Festivals der Welt: Kult für viele, die auch kommen, wenn es gießt wie aus Eimern und sie knöcheltief im Matsch stecken. Thomas Jensen ist der Mann, der Wacken zusammen mit seinem Freund Holger Hübner erfunden hat und bis heute Wacken-Chef ist: Zuständig und verantwortlich für Bands und Buchungen, für Organisation und Sicherheit. In die Zukunft schaut er optimistisch, denn "Heavy Metal never dies!" mehr...