Phil Collins schreibt Hit für "The Four Tops"

Sein Talent zum Songschreiben setzte Phil Collins nicht nur für seine Solo-Karriere oder Genesis ein. Wenn man es weiß, erkennt man in "Loco in Acapulco" von "The Four Tops" auch den typischen Phil Collins Sound.