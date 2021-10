per Mail teilen

Dieser Song war eine der letzten Aufnahmen von Roxette vor dem Tod von Sängerin Marie Fredriksson.

Bei Roxettes letztem Studioalbum »Good Karma« blieben bei der Produktion 2016 eine Reihe von Songs übrig, einer davon war »Let Your Heart Dance With Me«. Der Titel findet sich auch auf „Bag Of Trix“, Roxettes Sammlung mit lange unveröffentlichten Songs.