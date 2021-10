per Mail teilen

Ab 21 Uhr gibt es zum ersten und einzigen Mal das komplette Abschlusskonzert der "Global Spirits"-Tour von Depeche Mode im Livestream zu sehen. Die Aufnahmen entstanden 2018 auf der Berliner Waldbühne.

Ein Highlight für alle Fans von Depeche Mode: Der Youtube-Kanal Life Nation zeigt ab 21 Uhr das komplette Abschlusskonzert der "Global Spirits"-Tour von Depeche Mode im kostenlosen Livestream.

In voller Länge gab es die Aufnahmen aus dem Juli 2018 bislang noch nicht zu sehen. Ab Freitag gibt´s das Ganze dann als Vierer-CD/DVD-Box „Spirits in the Forest“ im Handel.