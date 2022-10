"Außer Betrieb" – SWR Allstars + SWR Big Band

per Mail teilen

"Außer Betrieb" ist eine Neuauflage des Wolle Kriwanek Klassikers. Gemeinsam haben die SWR Big Band und Gregor Meyle mit Hartmut Engler von PUR, Peter Freudenthaler von Fools Garden, Cassandra Steen, Giovanni Zarrella und Dieter Thomas Kuhn eine Coverversion des Songs aufgenommen.

Dieser Song ist ein Signal an alle Menschen in der Kultur- und Veranstaltungsbranche. Auch wenn gerade alles stillsteht, hoffen und warten wir auf den Tag, an dem wir uns wieder treffen und besondere Momente gemeinsam erleben können.