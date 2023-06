Kraftwerk, absolute Kultband und erste deutsche Band in der "Rock and Roll Hall of Fame", gibt am 12. August 2023 in Karlsruhe ihr einziges Deutschland-Konzert in diesem Jahr.

Gewinnspiel: Karten für Kraftwerk in Karlsruhe Wir verlosen 5 x 2 Tickets für das ausverkaufte Konzert von Kraftwerk am 12. August 2023 vor dem Karlsruher Schloss. Ihr wollt dabei sein? Einfach Formular ausfüllen und mit etwas Glück gewinnen. Die Teilnahme ist bis zum 16. Juni 2023 möglich. Die Gewinner werden zwischen dem 12. und 16. Juni benachrichtigt. Jetzt registrieren und mitmachen Teilnahmebedingungen 1. Veranstalter der Aktion ist SWR1 Baden-Württemberg. Verlost werden Tickets für das Konzert von Kraftwerk am 12.8.2023 vor dem Schloss in Karlsruhe. Dieser Gewinn wird nicht aus dem Rundfunkbeitrag finanziert. Gewinnspender ist die KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH. 2. Die Teilnehmenden können Tickets gewinnen, indem sie online auf dem Instagram-Kanal von SWR1 Baden-Württemberg (@swr1hits) die angegebenen Voraussetzungen erfüllen oder sich im Online-Formular auf SWR1.de registrieren. Die Teilnahme wird unter den eingegangenen Bewerbungen nach dem Zufallsprinzip ausgelost. 3. Es ist zu erwarten, dass bei der Veranstaltung eine Lautstärke von 85 dB überschritten wird, sodass eine Gehörgefährdung nicht ausgeschlossen werden kann. Wir erinnern euch daran, hierfür selbst Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz eurer Gesundheit zu ergreifen, ggf. auch weitere Maßnahmen bspw. im Hinblick auf Lichteffekte wie Stroboskop-Licht o.ä.. 4. Der Gewinn beinhaltet 2 Tickets für das Kraftwerk-Konzert in Karlsruhe am 12.8.2023. Der Gewinn beinhaltet ausschließlich den Einlass zur Veranstaltung. Die An- und Abreise wird von den Teilnehmenden selbst sowie auf eigene Kosten und eigenes Risiko organisiert und durchgeführt. 5. Örtlicher Veranstalter der hier beschriebenen Gewinnveranstaltung ist die KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH, Alter Schlachthof 11b, 76131 Karlsruhe. Alle Gewinner:innen unterliegen vor Ort den Bestimmungen und Regelungen des örtlichen Veranstalters, den Anweisungen seines Personals vor Ort ist Folge zu leisten. 6. Das Mindestalter für die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist 18 Jahre. Aktive oder ehemalige Mitarbeiter:innen des SWR, der SWR Media Services GmbH, der ARD oder deren Kooperationspartner sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. 7. Die erhobenen personenbezogenen Daten werden vom SWR nur zum Zwecke der Aktion genutzt und anschließend gelöscht. Siehe dazu auch die Datenschutzerklärung des SWR. 8. Mit der Teilnahme erklärt ihr euch damit einverstanden, dass der SWR über euch namentlich oder in sonst identifizierender Weise berichten darf. Ihr stimmt zu, dass der SWR die unter eurer Mitwirkung hergestellten Bild- und Tonaufnahmen veröffentlichen darf und ohne zeitliche, räumliche oder inhaltliche Beschränkung, insbesondere im SWR Fernsehen/ Hörfunk und/oder der ARD-Programmfamilie ausstrahlen und in den Internetangeboten und/oder Mediatheken des SWR, der ARD sowie in den sozialen Netzwerken (z. B. Instagram) und über Drittplattformen (z.B. YouTube) auf Abruf (On-Demand und/oder Download) anbieten bzw. als Podcasts nutzen bzw. nutzen lassen darf. 9. SWR1 behält sich vor, die Aktion jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden. Dies gilt insbesondere falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmenden stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegenüber SWR1 zu. SWR1 kann Teilnehmende aus wichtigem Grund von der Aktion ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt. 10. Der Gewinn kann nur zu dem von SWR1 Baden-Württemberg festgelegten Zeitpunkt angetreten werden. Sollte der Gewinn zu dem entsprechenden Zeitpunkt nicht angetreten werden, verfällt der Gewinn ersatzlos. Eine Umwandlung des Gewinns in Geld- oder andere Sachpreise ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Ein Weiterverkauf der Eintrittskarten ist nicht gestattet. Der/die Teilnehmende informiert umgehend SWR1 Baden-Württemberg, falls er/sie nicht teilnehmen kann oder will. 11. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit der Teilnahme an der Aktion stimmt ihr diesen Teilnahmebedingungen zu. 12. Das Gewinnspiel steht in keinerlei Verhältnis zu Meta (Instagram oder Facebook). Mit einem * markierte Felder müssen ausgefüllt werden. Name * Wohnort * E-Mail * Telefon * Ja, ich stimme den Teilnahmebedingungen zu. * Sicherheitsabfrage: Acht minus eins ergibt? * Sicherheitsfrage E-Mail Bestätigung Abschicken