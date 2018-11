Umstritten und umtriebig: Yoko Ono wird 85 Oh Yoko...

Als Avantgardistin war sie eine Vertreterin der sogenannten Fluxus Bewegung. Hier steht das Kunstwerk nicht selbst im Vordergrund, sondern die schöpferische Idee dahinter. Das faszinierte auch den jungen Beatle John Lennon, als er am 9. November 1966 die Indica Gallery in der Londoner Duke Street zum ersten Mal betrat. Yoko Ono führte dort im Rahmen des „Destruction in Arts Symposium“ ihr „Cut Piece“ auf mit obskuren Exponaten.

Diesem ersten Treffen folgten weitere, bis Lennon und Ono ab Mai 1968 eine Affäre begannen. Diese führte schließlich zur Scheidung von ihren bisherigen Ehepartnern. Das Paar heiratete am 20. März 1969 auf Gibraltar. Die drei anderen Beatles wie auch der Rest der Welt mussten sich mit der ständigen Präsenz von Yoko Ono an der Seite John Lennons abfinden. Sie tauchte in Beatles Video Clips auf (Something, The Ballad Of John And Yoko) und war gar auf Beatles Platten zu hören (Across The Universe).