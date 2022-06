Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Die "Hymne der Wende"

Scorpions-Sänger Klaus Meine hat den SOng "Wind of Change" komponiert und getextet. Seine Inspiration für den Song sammelte er während seinen Aufenthalts in Moskau und der Teilnahme am "Preac Rock Festival 1989". Dort traten die Scorpions vor 300.000 Fans auf. Er sagt selbst: "Die Idee dazu ist mir in der UdSSR. gekommen, als ich in einer Sommernacht im Gorky Park Center saß und auf die Moskwa geblickt habe. Das Lied ist meine persönliche Aufarbeitung dessen, was in den letzten Jahren in der Welt passiert ist".

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Ich folge der Moskwa

bis hinunter zum Gorky Park

und höre dem Wind des Wandels zu.

Eine Sommernacht im August

Soldaten gehen vorbei

und lauschen diesem Wind.

Die Welt wächst zusammen.

Hast du jemals gedacht

wir könnten uns so nahe sein wie Brüder?

Die Zukunft liegt in der Luft

ich kann sie überall spüren.

Der Wind des Wandels trägt sie.

Nimm mich mit zu diesem magischen Moment

einer glanzvollen Nacht,

wo die Kinder von morgen

im Wind des Wandels träumen.

Während ich so die Straße hinunter gehe

werden entfernte Erinnerungen für immer

mit der Vergangenheit begraben.

Ich folge der Moskwa

bis hinunter zum Gorky Park

und höre dem Wind des Wandels zu.

Nimm mich mit zu diesem magischen Moment

einer glanzvollen Nacht,

wo die Kinder von morgen

mit dir und mir gemeinsam träumen.

Der Wind des Wandels, er weht geradeaus

in das Antlitz der Zeit.

Wie ein Sturm, der für den inneren Frieden

die Freiheitsglocke läutet.

So möge deine Balalaika singen

während meine Gitarre sagen will:

Nimm mich mit zu diesem magischen Moment

einer glanzvollen Nacht,

wo die Kinder von morgen

mit dir und mir gemeinsam träumen.