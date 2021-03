Es gibt was zu feiern am und nach dem St. Patrick’s Day - trotz Absagen der großen Paraden und Parties, trotz Lieferengpässen beim irischen Bier. Die irischen Jungs von U2 haben für uns alle ein riesiges Geschenk: eine ganze Konzertreihe mit Live-Konzerten im Stream!

Hier gibt es jeweils für 48 Stunden U2 zu sehen und hören

U2 zeigen unter dem Titel "The Virtual Tour" eine ganze Konzertreihe. "U2 live from Slane" macht am 17.3. den Auftakt, "Live at Red Rocks" von 1983 folgt am 26.3, am 2.4. steht das Konzert aus Mexico City 1997 von der "Popmart Tour" an. Und als Abschluss am 10. April das Livekonzert aus Paris 2015 von der "Innocence Experience Tour".

Hier können Sie die Konzerte sehen, jeweils für 48 Stunden nach der jeweiligen YouTube-Premiere: