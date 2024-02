U2 covern "Stairway to heaven"

per Mail teilen

"Wir haben gesagt, wir würden diesen Song niemals spielen - aber das hier ist für unsere Crew". Bono und The Edge von U2 haben auf der Facebook-Seite der Band tatsächlich eine Coverversion von Led Zeppelins "Stairway to heaven" gepostet!

»Fakt: die U2-Crew würde viel lieber für Led Zeppelin arbeiten«

So beginnt ein Video von U2, in dem Bono erzählt: "Unsere Road-Crew ist definitiv die beste auf der Welt. Wir waren mit U2 auf der ganzen Welt unterwegs, und es gibt einen nervigen Aspekt unserer irischen Crew, der einfach mal erwähnt werden muss!"

"Egal wo wir hinkommen in der Welt, egal welche Location - da ist dieser wirklich große Moment, in dem Du in die Halle kommst, und dann hörst Du einen Song, den wir geschworen haben, niemals zu spielen." Offenbar spielt die Road-Crew von U2 einen ganz speziellen Song regelmäßig während der Soundchecks, bevor die Band selbst auf die Bühne geht.

Gitarrist "The Edge" - im Hintergrund des Videos - beginnt, ein paar Noten auf der Gitarre zu spielen. Sofort ist natürlich klar, um welchen Song es da geht, und Bono schaut in die Kamera, nickt und sagt: "Genau, 'Stairway to heaven'!"

»Und diese Profis denken, sie könnten das besser spielen als die Band! Und, wisst Ihr, das könnte sogar stimmen...«

Sagt's, grinst und beginnt zu singen - "zu Ehren unserer irischen Crew":

Zum Schluß dieser ungewöhnlichen Performance bringt Bono mit der Textzeile "Makes me wonder" aus "Stairway to heaven" seine Road-Crew noch einmal mit ins Spiel. Ein kleiner, grinsender Seitenhieb auf Led Zeppelin?