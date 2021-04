Breitwand-Streicherklänge, deftige Bläsersounds, 70er-Jahre Gitarren-ge-Funk-e oder fette Synthie-Bass-Lines - die Titelmelodien für TV-Serien sind oft instrumental. Aber immer wieder bekommen wir auch TitelSONGS präsentiert - bei der "Biene Maja", beim "Mann in den Bergen", bei "F.R.I.E.N.D.S." oder bei "True Detective". Doch Karel Gott, Thom Pace, The Rembrandts und The Handsome Family tauchen nur akustisch auf - im Vorspann.

Die gegebene Antwort ist

Wir geben's zu: Wir haben Sie ein bisschen auf die falsche Fährte gelockt. Es gibt ZWEI richtige Antworten.

1. Lee Majors: er spielte in "Ein Colt für alle Fälle" Colt Seavers - einen Stuntman, der nebenbei als Kopfgeldjäger Kautionsbetrüger aufspürt. Und sang eben auch gleich noch den Titel zur Serie ein: "Unknown Stuntman".

Und

2. Will Smith: o.k., wenn wir's ganz genau nehmen, SINGT er nicht, sondern RAPPT er den Titelsong. Den der TV-Serie "Der Prinz von Bel Air", deren Hauptdarsteller er auch ist. Lassen wir aber gelten, wir wollen ja nicht kleinlich sein!

David Hasselhoff fällt aber definitiv durch's Raster: er singt zwar "I am looking for freedom" gefühlt in Dauerschleife - sozusagen in Serie - und stand auch auf dem Broadway schon als Hauptdarsteller im Musical "Jekyll & Hyde" auf der Bühne. Aber in "Baywatch" singt definitiv Jim Jamison den Titelsong, und in "Knight Rider" singen nur die Reifen auf dem Asphalt...