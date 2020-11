Facebook, Instagram, TikTok – ohne Social Media geht bei den meisten Stars nichts: sie posten den neuen Song, die alte Liebe oder vernetzen sich mit ihren Fans. Manchmal geht ein Foto dann auch mal viral und erreicht Millionen Klicks und Likes. Hier die erfolgreichsten Social Media Posts der Stars in diesem Jahr.

# 5: Eddie van Halen

Anfang Oktober erreicht uns eine traurige Nachricht: Eddie Van Halen ist tot. Viele Fans besuchen deshalb noch einmal sein Profil auf Instagram. Mehr als 20.000 Menschen teilen ihre Gedanken unter dem letzten Foto, das Van Halen auf seinem Account hinterlassen hat. Es ist das meistkommentierte Foto, das Eddie Van Halen jemals gepostet hat.

# 4: Duffy

Es ist Anfang des Jahres, Februar. Ein Foto der britischen Sängerin Duffy sorgt für Schlagzeilen. Eigentlich hat man seit Jahren nichts mehr von ihr gehört. Duffy liefert dafür eine traurige Erklärung. Sie schreibt unter anderem, dass sie entführt und gefangen gehalten wurde. Ein mutiger Schritt, den sie mit 90.000 Menschen teilt. Inzwischen ist der Beitrag gelöscht. Ein einziges Video ist noch auf ihrem Account zu sehen: „For the better days to come - Mögen bessere Tage kommen.“

#3: Bryan Adams

Mitte Mai meldet sich auch Bryan Adams auf Instagram zu Wort. Coronabedingt wird eine seiner Shows abgesagt. Adams passt das gar nicht und er schreibt dazu: „Die ganze Welt ist gerade auf Eis gelegt, nur weil es gierige, virusmachende Mistkerle gibt, die […] Fledermäuse verkaufen und essen.“ Seine über 800.000 Abonnenten fanden den Kommentar ziemlich daneben. Inzwischen hat er sich dafür aber entschuldigt.

#2: Fleetwood Mac

Auch Fleetwood Mac knacken einen Social Media-Rekord. Um genauer zu sein: ihr Song „Dreams“. Der ist eigentlich schon über 40 Jahre alt – und wieder total angesagt. Grund dafür ist ein Videoclip auf der Plattform TikTok: Ein Typ, der lässig auf seinem Skateboard und mit einer Flasche Saft in der Hand über die Straße fährt. Dazu läuft „Dreams“. Die Welt liebt dieses Video. Sogar Mick Fleetwood selbst beteiligt sich und stellt das Video nach. Über zweieinhalb Millionen Menschen gefällt das. Und „Dreams“ landet weltweit wieder in den Charts.

#1: Adele

Die mit Abstand größte Überraschung liefert aber Sängerin Adele. Mitte des Jahres staunt die halbe Welt über ein Foto auf Instagram: Darauf ist sie selbst zu sehen – eigentlich nichts Besonderes. Adele hat aber 22 Kilo abgenommen, man erkennt sie kaum wieder. Adele ist glücklich damit und ihre Fans bestätigen sie: mit unglaublichen 12 Millionen Gefällt-mir-Klicks.